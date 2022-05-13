С начала вторжения Россия выпустила по Украине более 2 100 ракет. Удары по украинским городам и селам продолжаются ежедневно.

Об этом заявил полпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине, сообщает "Укринформ".

Кислица заявил, что Россия ежедневно продолжает ракетный террор, ориентируясь преимущественно на гражданскую инфраструктуру, школы и больницы.

Напомним, по информации ВСУ, в Черном море размещены 4 корабля и 2 подлодки РФ, на них остается более 30 ракет "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.