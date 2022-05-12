В соцсетях появилось видео запуска британских ракет Brimstone украинскими военными с наземной пусковой установки.

Brimstone (от англ. brimstone - сера) - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MBDA для британских ВВС. Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения. В отличие от аналогичных систем, таких как AGM-65G Maverick, боевая часть устроена по тандемному принципу, что обеспечивает более эффективное поражение современных типов брони.

Бьет этот снаряд на расстояние до 11-60 километров, в зависимости от модификации и базирования.

Как писала "Страна", с помощью этих ракет Украина сможет наносить удары по российским кораблям практически по всей северо-западной части Черного моря.

Как раз 12 мая стало известно, что в районе острова Змеиный загорелся российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Вполне возможно, что его подбили именно такой ракетой.