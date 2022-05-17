Командование сухопутных войск Украины опубликовало видео о том, как бойцы ВСУ тренируются пользоваться западной военной техникой.

На кадрах можно заметить разнообразное вооружение, которое Украине поставил Запад. Здесь и боевые машины пехоты, и гаубицы, и стрелковое оружие и гранатометы. Бойцы показывают четкую и слаженную работу в выполнении тренировочных боевых задач.

Напомним, из США в Украину прибыли три вертолета Ми-17, ранее предназначавшиеся Афганистану. Вертолеты будут выполнять боевые задачи. Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Германия изучает возможность поставки Украине своей системы ПВО с дальностью 40 км, высотой - 20 км.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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