В Украину из США для выполнения боевых задач прибыли три вертолета Ми-17.

Об этом написал в Твиттере корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч.

По его словам, это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Ранее эти вертолёты предназначались для армии Афганистана, но их не успели доставить из-за быстрой победы талибов.

Ранее "Страна" сообщала, что республиканец Рэнд Пол заблокировал в Сенате законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден.

Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину. Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что если Сенат США до 19 мая не проголосует за пакет помощи Украине, поставки оружия для украинской армии могут прерваться.