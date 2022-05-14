За сутки ВСУ уничтожили 300 солдат РФ. Фото: Фейсбук

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 14 мая.

Соответствующие данные Генштаб публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют: 

  • личный состав - около 27 200 человек (+300 за сутки),
  • танки - 1 218 (+13) единиц,
  • боевые бронированные машины - 2934 (+34) единица,
  • артиллерийские системы - 551 (+9) единиц,
  • РСЗО - 195 (+2) единиц,
  • средства ПВО - 88 единиц (+0),
  • самолеты - 200 (+0) единицы,
  • вертолеты - 163 (+1) единиц,
  • автомобильная техника - 2059 (+17) единиц,
  • корабли/катера - 13 (+0) единиц,
  • БПЛА - 411 (+6) единиц,
  • специальная техника 42 (+1) единиц,
  • крылатые ракеты 95 (+0) единиц.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова. 

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