27 200 военных, 1 218 танков, более 300 самолетов и вертолетов. Генштаб озвучил потери РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 14 мая.
Соответствующие данные Генштаб публикует в Facebook.
Ориентировочно потери противника составляют:
- личный состав - около 27 200 человек (+300 за сутки),
- танки - 1 218 (+13) единиц,
- боевые бронированные машины - 2934 (+34) единица,
- артиллерийские системы - 551 (+9) единиц,
- РСЗО - 195 (+2) единиц,
- средства ПВО - 88 единиц (+0),
- самолеты - 200 (+0) единицы,
- вертолеты - 163 (+1) единиц,
- автомобильная техника - 2059 (+17) единиц,
- корабли/катера - 13 (+0) единиц,
- БПЛА - 411 (+6) единиц,
- специальная техника 42 (+1) единиц,
- крылатые ракеты 95 (+0) единиц.
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении.
Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.