Сенат проголосует за выделение рекордных 40 миллиардов долларов на оружие для Украины 18 мая, то есть за день до крайнего срока, обозначенного Пентагоном.

Об этом сообщил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, который недавно побывал в Киеве.

В Пентагоне ранее заявляли, что 19 мая - крайний срок для такого голосования, иначе поставки оружия могут прерваться.

"19 мая – это день, с которого у нас без дополнительных полномочий действительно не будет возможности отправлять новые материалы. К 19 мая это начнет влиять на нашу способность бесперебойно оказывать помощь", – заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По словам Кирби, на данный момент в распоряжении Белого дома для помощи Украине остается около 100 млн долларов.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить его заявку на дополнительную помощь Украине, чтобы в ближайшие дни соответствующий законопроект поступил к нему на подпись.

Однако республиканец Рэнд Пол заблокировал в Сенате законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден.

Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", - заявил Пол.

Ранее "Страна" сообщала, что из 40 миллиардов долларов сразу 11 миллиардов будут потрачены на покупку военной техники и оружия из запасов США для отправки администрацией Байдена в Украину.