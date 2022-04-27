Президент США Джо Байден направил в Сенат кандидатуру Бриджит Бринк для утверждения послом в Украине.

Об этом 26 апреля сообщил Белый дом.

"Бриджит Бринк из Мичигана, кадровый член высшего дипломатического звена, имеющая класс советника-посланника, будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщениях на сайте администрации США под заголовком "Кандидатура направлена в сенат".

США не имели полноценного посла на Украине с 2019 года, когда Дональд Трамп уволил Мари Йованович. Сейчас посольство, эвакуированное из Киева во Львов, а оттуда – в Польшу, работает под руководством временной поверенной в делах США Кристины Квин.

Бринк – кадровый дипломат с 25-летним стажем. Она владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки. В Госдепе и Совете нацбезопасности занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством. Работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

В данный момент Бринк является американским послом в Словакии, которая стала первой и единственной страной, передавшей Украине ЗРК С-300 без учёта другого вооружения.

Как писала "Страна", Байден выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине 25 апреля.

Мы подробно рассказывали, кто такая Бриджит Бринк.