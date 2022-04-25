Президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Об этом сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении назначить бывшего дипломата США Бриджит А. Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", - сообщает Белый дом.

Отметим, должность посла США в Украине свободна еще с 2019 года. Миссию США в Украине возглавляли два поверенных в делах: Уильям Тейлор, который ранее был послом, и Кристина Квин, которая возглавляет миссию по сей день. Затягивание с назначением нового посла в начале связывали с коронавирусом.

Ранее о том, кто такая Бриджит Бринк, мы подробно писали в отдельном материале.

Также мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским возвращение американских дипломатов в Украину и назначении нового посла.

Кроме того, замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявлял, что Украина ожидает назначение посла США в ближайшее время.