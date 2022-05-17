Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Провели продуктивные переговоры с Бундесканцлером. Обсуждали ситуацию на передовой, дальнейшее давление на Россию, усиление санкций, перспективы мира. Ценю поддержку Германии, в том числе защитную. Мы рассчитываем на дальнейшую помощь Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - написал он в Twitter.

Скриншот: Twitter/Володимир Зеленський

Деталями разговора Олафа Шольца с украинским лидером также поделился у себя в Twitter немецкий журналист Штеффен Хебештрайт. Он написал, что Шольц и Зеленский во время разговора дали понять, что для завершения войны нужны переговоры с немедленным прекращением боевых действий со стороны России и выводом солдат с территории Украины.

Скриншот: Twitter/Steffen Hebestreit

Ранее "Страна" рассказывала о том как Олаф Шольц заявил, что цель Запада - сделать так, чтобы Путин не выиграл войну, но дальше этого целей нет.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.