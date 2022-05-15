Зеленский назначил нового главу войск территориальной обороны. Документ
Зеленский поменял главу войск территориальной обороны.
Об этом свидетельствует соответствующий указ, подписанный президентом Украины.
Новым командующим войск теробороны стал Игорь Танцюра. Ранее эту должность с момента создания ТрО занимал Юрий Галушкин.
Генерал-майор Игорь Танцюра ранее был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.
2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Токмаке и назначении ее главы после смерти мэра.
Также "Страна" сообщала, что Зеленский уволил уполномоченного по взаимодействию с добровольческими формированиями Ляховича.
Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.