Зеленский поменял главу войск территориальной обороны.

Об этом свидетельствует соответствующий указ, подписанный президентом Украины.

Новым командующим войск теробороны стал Игорь Танцюра. Ранее эту должность с момента создания ТрО занимал Юрий Галушкин.

Генерал-майор Игорь Танцюра ранее был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Токмаке и назначении ее главы после смерти мэра.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский уволил уполномоченного по взаимодействию с добровольческими формированиями Ляховича.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.