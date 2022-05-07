Президент Украины Владимир Зеленский указом от 7 мая создал военную администрацию в городе Токмак (Запорожская область), который с конца февраля контролируют войска РФ.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

Главой военной администрации назначен Александр Чуб, который до этого занимал пост секретаря Токмакского городского совета.

Ранее мы писали о смерти мэра Токмака Игоря Котелевского. Официальная причина смерти не обнародована, неофициальная - самоубийство.

Также "Страна" сообщала, что в захваченном РФ Токмаке Запорожской области российские военные начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.