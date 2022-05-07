Умер мэр оккупированного россиянами Токмака Запорожской области Игорь Котелевский. По неофициальным данным, он совершил самоубийство.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Глава города скончался в субботу, 7 мая. По неофициальной информации, главной версией смерти является самоубийство.

"Сегодня, 7 мая, 2022 года ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", – заявили в Запорожской ОГА.

С конца февраля Токмак оказался под российской оккупацией. В городе регулярно проходят митинги в поддержку Украины.

Игорь Котелевский впервые стал мэром в 2009 году. Позже его еще трижды (2010, 2015, 2020 гг.) переизбирали. Политик был членом Партии регионов и "Оппозиционного блока".

Ранее мы писали, как в захваченном РФ Токмаке Запорожской области российские военные начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в нее.

Напомним, что Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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