В захваченном Энергодаре из-за окончания угля остановили работу Запорожской ТЭС. Подвезти новый уголь невозможно из-за оккупации и боевых действий.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Он обещает, что это не повлияет на население – свет, тепло и горячее водоснабжение в Энергодаре перевели на ЗАЭС.

Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.

Персонал ТЭС временно переведен на вынужденный простой.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре российские оккупанты создают свои "органы власти".

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.