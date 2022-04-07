В Энергодаре российские оккупанты начали создавать свои "органы власти". Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Согласно сообщению, 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали председателем "администрации города" Андрея Шевчика.

Далее Шевчик "приказом" "уволил" действующего мэра города Дмитрия Орлова и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти.

"Никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют. На них вообще не стоит и обращать внимание, а тем более - воспринимать серьезно и признавать. Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика – формализация коллаборантов и документирование их преступлений", - сообщает пресс-служба Энергоатома.

Напомним, в захваченном Энергодаре россияне разогнали украинский митинг стрельбой и светошумовыми гранатами.

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