Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Ляховича с должности советника - уполномоченного президента по вопросам взаимодействия с общественными и добровольческими формированиями, участвующими в обеспечении национальной безопасности.

Об этом говорится в указе № 269 от 23 апреля. При этом причина увольнения Ляховича там не указана.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил Ляховича на эту должность 1 марта.

Ляхович также является руководителем общественной организации "Всеукраинское объединение участников "АТО", директором ООО "Демайнинг тим фром Юкрейн", которое занимается гуманитарным разминированием.

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