Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7176 про Набсоветы госкомпаний, по которому поводом для увольнения члена может быть его неявка по требованию. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

"Этот закон критикуют в прозападных кругах, заявляя, что он позволяет украинским властям провести "чистку" наблюдательных советов госкомпаний от членов, которых назначили по рекомендациям западных структур. Так как большинство из них иностранцы и сейчас, в условиях войны, физически не смогут приехать в Украину", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.