Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

На сайте НАБУ информации об этом пока нет.

Напомним, Артем Сытник был назначен на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины 16 апреля 2015 года на 7 лет, то есть его полномочия истекают в апреле текущего года. В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ, согласно которому право назначать главу этого ведомства уходит Кабинету министров Украины. Также мы подробно рассказывали, что Минюст вписал в новый законопроект о НАБУ.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.