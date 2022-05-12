Экс-глава НАБУ Артём Сытник получил новую должность - стал заместителем главы Нацагентства по противодействию коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции он будет отвечать за следующие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Артем Сытник был назначен на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины 16 апреля 2015 года на 7 лет, то есть его полномочия истекают в апреле текущего года. В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ, согласно которому право назначать главу этого ведомства уходит Кабинету министров Украины. Также мы подробно рассказывали, что Минюст вписал в новый законопроект о НАБУ.

Напомним, что согласному закону, подписанному Владимиром Зеленским в ноябре 2021, право назначать главу НАБУ ушло к Кабмину.

При этом ОАСК просили выяснить, является ли глава НАБУ Сытник агентом спецслужб США.

Артем Сытник 12 апреля был уволен с должности директора НАБУ в связи с окончанием срока полномочий. Место Сытника занял его бывший зам Гизо Углава.