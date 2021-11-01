Окружной административный суд Киева просят выяснить, работают ли в руководстве Национального антикоррупционного бюро агенты спецслужб Соединенных Штатов.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Так, иск в суд направила общественная организация "Свідома Україна". Ответчиками указаны Центр противодействия дезинформации при СНБО, Служба безопасности Украины и Посольство США в Украине.

Заявитель иска просит ОАСК признать противоправным отказ этих учреждений в комментарии о том, что в руководстве НАБУ "работают агенты специальных служб США".

В частности, в иске упоминают директора НАБУ Артема Сытника и его первого заместителя Гизо Углава.

Корме этого, заявитель просит все перечисленные органы подтвердить или опровергнуть данную информацию. На данный момент решает, открывать ли производство по этому делу.

По данным YouControl, организация "Свідома Україна" была зарегистрирована в 2016 году в городе Обухов, Киевской области. Среди учредителей числится Кубленко Юлия Вячеславовна и Малиновская Анна Борисовна, член Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада на заседании 19 октября приняла во втором чтении законопроект по НАБУ, который передает Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ. Дело в том, что полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника истекают в апреле следующего года. И к тому времени должно уже быть понятно, кто назначает нового главу.

Также мы подробно рассказывали, что Минюст вписал в новый законопроект о НАБУ.