Артем Сытник, у которого 16 апреля истек срок полномочий на посту директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), спрогнозировал, что политические элиты после войны попытаются снова снести антикоррупционную систему страны.

Об этом он заявил в интервью пресс-службе антикоррупционного бюро.

"У меня есть опасения, что политические элиты и в дальнейшем не будут оставлять попыток снести всю систему или по крайней мере ослабить до неопасного для себя уровня. И я не исключаю даже, что попытки могут быть еще мощнее довоенных. Потому что сейчас все внимание общества, международных партнеров приковано к войне, и под этот шумок можно делать что угодно. Я думаю, что эта вероятность выше, чем в мирное время", – заявил Сытник.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 апреля в Национальном антикоррупционном бюро официально объявили, что обязанности главы НАБУ после отставки Артема Сытника исполняет его бывший заместитель Гизо Углава.

Также мы писали, что начальник управления процессуального руководства Андрей Довгань назначен исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вместо главы САП Максима Грищука, который пошел служить в территориальную оборону.