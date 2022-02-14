Национальное антикоррупционное бюро Украины слило оперативную съемку депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына - по взятке в 1,4 миллиона гривен.

Ролик занимает более 18 минут и охватывает разговоры как с депутатом, так и с его доверенными лицами (в частности, братом "слуги народа").

Из видео становится понятно, что "заказчиком" коррупционной схемы все это время выступал агент НАБУ.

Дело касалось взятки от "предпринимателя" за установку МАФов на территории столицы.

Напомним, 12 февраля Высший антикоррупционный суд арестовал Владислава Трубицына, которого подозревают во взяточничестве, под залог 15 млн гривен.

Также Высший антикоррупционный суд уже избрал меру пресечения соучастнику Трубицына, которого арестовали с возможностью залога в почти 2,5 млн гривен.

После этого в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко. Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела по депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Также градоначальник заявил, что Киевсовет будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты".

Ранее "Страна" детально рассказывала, как попался на взятке "слуга" Трубицын и чем он известен.