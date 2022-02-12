Высший антикоррупционный суд арестовал депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицина, которого подозревают во взяточничестве, под залог 15 млн гривен.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" в пятницу, 11 февраля.

По версии следствия, Трубицын, который в Киевсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов. По делу подозреваемыми, кроме депутата, проходят еще 5 человек.

Сегодня Высший антикоррупционный суд уже избрал меру пресечения соучастнику Трубицына, которого арестовали с возможностью залога в почти 2,5 млн гривен.

После этого в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко. Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела по депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Также градоначальник заявил, что Киевсовет будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты".

Ранее "Страна" детально рассказывала, как попался на взятке "слуга народа" Трубицын и чем он известен.