Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк прокомментировала поимку на миллионной взятке депутата Киевского городского совета от фракции "Слуги" Владислава Трубицына.

Официальное заявление Шуляк опубликовала в Фейсбуке вечером 9 февраля.

По ее словам, разоблачение Трубицына, а также за компанию с ним директора одного из коммунальных предприятий подтверждает, что "во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского главы".

"Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами. Наша политическая команда обеспечила все необходимое для того, чтобы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд были защищены от любых посягательств и имели твердый правовой фундамент. Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный", - написала Шуляк.

Она добавила, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной - особенно за коррупцию. И поэтому Шуляк издала распоряжение о созыве внеочередной конференции киевской организации "Слуги народа" для рассмотрения инцидента со взяткой и принятия соответствующих решений по отношению к Трубицину.

"Надеюсь, реакция городского главы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", - резюмировала Шуляк.

Заявление Шуляк прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Как видно по предыдущим примерам (Трухин, Кузьминых), быстрая обструкция со стороны партии ещё не означает, что фигурантов скандалов не перестанут отмазывать. Только уже непублично", - написал канал.

Это не первый коррупционный скандал в "Слуге народа". Недавно НАБУ задержало при получении взятки народного депутата от этой партии Сергея Кузьминых.

На волне скандала стало известно, что Кузьминых пользовался компенсацией из бюджета за аренду жилья.