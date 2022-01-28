Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что для него и всей фракции задержание на взятке нардепа Сергея Кузьминых стало полным шоком.

Заявление опубликовала в своем Телеграм-канале спикер "слуг" Юлия Палийчук.

"Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ. Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия", - сказал Арахамия.

Он добавил, что если его соратник совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. После чего покритиковал Порошенко.

"И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией", - заявил Арахамия.

Также он поприветствовал усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений.

"Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент лишнее подтверждение тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - резюмировал Арахамия.

Как писала "Страна", НАБУ задержало Кузьминых из-за взятки в почти 600 тысяч гривен.

Мы также сообщали, что ГБР спустя целых пять месяцев расследования резонансного тяжелого ДТП допросило нардепа из "слуги народа" Александра Трухина. Несмотря на заверения Арахамии в равности всех перед законом, это дело власти явно затягивают, выгораживая Трухина.