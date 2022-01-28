Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

Об этом сообщают источники "Страны". Информацию уже подтвердили в НАБУ.

"Только что НАБУ, САП и ОГП (Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генпрокурора - Ред.) разоблачили действующего народного депутата Украины на горячем, при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Детали последуют", - сказано в Фейсбуке Бюро.

Момент задержания депутата и полученные им деньги. Фото: НАБУ

Сергей Кузьминых - нардеп-мажоритарщик из Житомира. Он приходится братом Олегу Кузьминых, командиру 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады, участнику боёв в Донецком аэропорту.

Сам Сергей Кузьминых был волонтёром.

Накануне парламентских выборов 2019 года "Страна" коротко рассказывала о Кузьминых.

Мы также рассказывали, что Кузьминых был одним из двух депутатов, поддержавших предложение Гео Лероса о предоставлении президенту Владимиру Зеленскому подгузников на случай госпереворота.