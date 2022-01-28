Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало при получении взятки в 558 тысяч гривен, брал государственную компенсацию за аренду жилья в Киеве.

Об этом сообщает соответствующий документ на сайте Верховной Рады Украины.

По данным в документе, еще в прошлом году Сергей Кузьминых воспользовался компенсацией в размере 20 000 гривен, которая предоставляется народным депутатам для аренды жилья или гостиничного номера в Киеве. В документе зафиксировано, что в ноябре 2021 года Кузьминых получил компенсацию за август.

Данных о новых компенсациях нет, однако это может свидетельствовать о том, что народный депутат подает документы с опозданием.

Напомним, что нардеп Сергей Кузьминых получил средства неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Сергей Кузьминых - нардеп-мажоритарщик из Житомира. Он приходится братом Олегу Кузьминых, командиру 90-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады, участнику боёв в Донецком аэропорту.

Сам Сергей Кузьминых был волонтером.

Напомним, что глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что для него и всей фракции задержание на взятке нардепа Сергея Кузьминых стало полным шоком.

Ранее мы писали, что Сергей Кузьминых был одним из двух депутатов, поддержавших предложение Гео Лероса о предоставлении президенту Владимиру Зеленскому подгузников на случай госпереворота.

Также "Страна" накануне парламентских выборов 2019 года рассказывала о Кузьминых.