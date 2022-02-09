Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на взятке депутата Киевского городского совета от фракции "Слуги народа" Владислава Трубицына.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Указано, что 9 февраля детективы разоблачили действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. Имена и фамилии в НАБУ не называют.

Были разоблачены следующие люди:

депутат Киевского городского совета, председатель одной из постоянных комиссий Киевсовета;

помощник депутата Киевсовета;

директор коммунального предприятия;

заместитель директора коммунального предприятия;

заместитель директора коммунального предприятия;

приближенное к депутату лицо.

"Следствие установило, что должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли ("купав") заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использование точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.). Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой", - сказано в сообщении.

Всех шестерых поймали при передаче части неправомерной выгоды в размере 1,26 млн грн.

Как сообщил журналист Олег Новиков в Facebook, речь идет о депутате от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.

По информации журналиста, неофициальный помощник депутата был задержан. Самого Трубицына разыскивают, его пока не задержали. По версии следствия, Трубицын, который в Киевсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов.

В то же время депутаты от Евросолидарности в своём чате пишут, что "слугу народа" Трубицина, который подозревается во взятке, уже задержали. Причём прятался он якобы у главы Оболонского района Кирилла Фесика в кабинете.

Напомним, это не первый "слуга народа", которого поймали на взятке. Недавно НАБУ задержало при получении взятки народного депутата Сергея Кузьминых, о подробностях этой истории писала "Страна".

Также сообщалось, что задержанный НАБУ из-за взятки нардеп Сергей Кузьминых пользовался компенсацией из бюджета за аренду жилья.