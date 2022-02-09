Не прошло и двух недель, как на взятке поймали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, как на этом же попался еще один "слуга народа". В этот раз депутат Киевсовета Владислав Трубицын, который решает вопросы по предпринимателям и благоустройству в столице. История та же - откаты в сфере, которую курировали депутаты.

Разбирались, что за история произошла с Трубицыным и чем он известен.

Схема с киосками. В чем подозревают депутата

Как сообщили в НАБУ, действующего депутата Киевского горсовета разоблачили на получении взятки в размере 1,26 млн грн. Вместе с еще пятью подельниками, среди которых были руководители столичных КП, он организовал схему откатов для владельцев передвижных торговых точек (купав). Они платили взятки за то, чтобы "победить" в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Речь шла о семи локациях по всему Киеву (Шевченковский, Деснянский и Дарницкий районы и др). Всего свои услуги участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год. Эту сумму они планировали распределить между собой.

В НАБУ опубликовали фото изъятия взятки. При этом фамилий не называли.

Правоохранители задокументировали получение взятки депутатом Киевского горсовета

Также в НАБУ обнародовали видео, на котором пересчитывают пачки купюр по 500 и 1000 гривен.

Позже появилось больше конкретики об участниках схемы, в причастности к которой подозревают шесть человек:

- депутата Киевского городского совета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета;

- помощника депутата Киевсовета;

- директора коммунального предприятия;

- заместителя директора коммунального предприятия;

- заместителя директора коммунального предприятия;

- приближенное к депутату лицо.

Также стало известно и имя депутата, которого застукали на взятке. Им оказался "слуга народа" Владислав Трубицын.

К вечеру стало известно, что его и других фигурантов задержали и теперь решается вопрос о вручении подозрения, после чего они изменится их статус в деле.

При этом задержали депутата не сразу. Депутаты от "Евросолидарности" в своем чате писали, что Трубицин якобы прятался в кабинете у главы Оболонского района Кирилла Фесика.

Сам Трубицын на момент написания материала ситуацию не прокомментировал.

"Конец эпохи взяток". Что известно о депутате

Владислав Трубицын стал депутатом Киевсовета в 2020 году. Там он возглавляет постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, то ест напрямую связан с киосками и МАФами.

Известно, что он занимается антиквариатом и торговлей старинными книгами. СМИ пишут, что на книжном рынке "Петровка" у него есть свои точки.

В декларации за 2021 год Владислав Трубицын указал квартиру в Киеве (71,7 кв м), "Мерседес" S 600 2018 года выпуска, библиотеку книг 18-19 века (1560 экземпляров), часы Breguet и JAEGER LECOULTRE, биткоины на 24 437 грн. За прошлый год депутат задекларировал 2 668 521 грн от предпринимательской деятельности и 200 тысяч долларов налички.

В прошлом году Трубицын фигурировал на скандальном видео, когда подрался с другим депутатом Ярославом Федоренко, после того, как тот приобнял главу фракции "Слуги народа в Киевсовете Евгению Кулебу (супругу министра иностранных дел Дмитрия Кулебы - Ред.).

Видео с людьми, похожими на депутатов Киевсовета, появилось в сети.

На своей официальной странице в Facebook депутат пишет в основном о своих инициативах: бесплатных тренировках на Оболонской набережной, встречах с писателями на книжном рынке "Петровка", помощи юриста в его приемной.

Очень много постов посвящено сносу незаконных МАФов и киосков.

Накануне задержания за взятку он написал очередной пост о сносе незаконных киосков, в котором написал, что "эпоха взяточничества уходит".

"Владельцы бизнеса понемногу начинают понимать, что эпоха, когда за взятку можно было все решить, уходит в прошлое" - написал депутат. Причем в посте речь шла сносе МАФов в тех же районах, где по данным НАБУ, за взятку должны были поставить точки.

Как отреагировали в "Слуге народа"

Появились первые реакции "Слуги народа" на очередной скандал со своим депутатом, пойманным на взятке.

Так, глава партии Елена Шуляк отреклась от Трубицина, сообщив что будут сделаны соответствующие оргвыводы и, заодно, пнула Кличко за то, что мэр своих подозреваемых в коррупции соратников так быстро не устраняет.

"Это лишнее подтверждение того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы" - написала Шуляк.

Также она сообщила, что сегодня распорядилась созвать внеочередную конференцию Киевской городской организации "Слуги народа" для рассмотрения инцидента и принятия решения по отношению к Трубицину.

"Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой" - резюмировала нардеп.

Впрочем, судя по примерам с надепами Трухиным и Кузьминых, быстрая обструкция со стороны партии еще не означает, что их не перестанут отмазывать.

Но интересен сам факт, что слишком уж кучно пошли разоблачения "слуг народа" от НАБУ и аффилированных с "соросятами" структур.