Нардеп Сергей Кузьминых, которого НАБУ подозревает в получении взятки почти в 600 тыс. гривен, написал заявление на выход из фракции "слуг народа" на время расследования.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Народный депутат Сергей Кузьминых направил главе партии "Слуга Народа" Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года. В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление Сергея Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции. О результатах пообещали сообщить официально.

"Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию "Слуга Народа"", - резюмировала Палийчук.

Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

"Страна" в своем материале детально рассказывала о деятельности обвиняемого и о том, как его "словили".