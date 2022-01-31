Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. В свою очередь адвокат депутата Игорь Черезова опроверг факт его задержания при получении вззятки.

Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила на своей странице в Facebook о том, что уже подписала подозрение депутату от Слуги народа Сергею Кузьминых.

"Если для некоторых правоохранителей сообщать об открытом преступлении - элемент соревновательного спорта, то для меня это не так. С болью вынуждена констатировать эти факты и надеюсь, что их станет меньше. Особенно, когда речь идет о человеке, чей брат совершал подвиг во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет от прокуроров. Мне искренне жаль, что этот человек ушел в отставку. Я подписала подозрение. Далее своё слово должен сказать суд", - написала Ирина.

В свою очередь депутат обвиняемого нардепа Игорь Черезов в комментарии "Стране" заявил следующее:

"На сегодняшний момент народный депутат Кузьминых не был задержан, и тем более ему не было вручено подозрение".

На вопрос нашего журналиста о том, как же тогда расценивать пятничное заявление НАБУ о том, что Кузьминых пойман при получении взятки в сумме 558 тысяч гривен, Черезов ответил следующим образом:

"Это была провокация НАБУ, направленная на срыв сабантуя адвоката Черезова в его офисе. В результате действий НАБУ пятничный сабантуй начался с задержкой в полтора часа".

"То есть, по состоянию на пятницу, подозрение Кузьминых действительно никто не вручал. И, соответсвенно, никто его не задерживал. И, судя по всему, на данный момент подозрение ему также не вручено (раз оно только сегодня было подписано генпрокурором)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

"Страна" в своем материале детально рассказывала о деятельности обвиняемого и о том, как его "словили".