Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела по депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, которого подозревают в получении взятки в 1,26 млн грн. В настоящее время он задержан.

Об этом руководитель столицы написал в своем Telegram-канале.

"Друзья! Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке", - написал мэр.

Кличко добавил, что Киевсовет будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты", и в дальнейшем помогать правоохранительным органам привлекать их к ответственности, несмотря на партийные цвета и должности.

Напомним, о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на взятке Владислава Трубицына, сообщалось 9 февраля.

После этого в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко.

Ранее "Страна" детально расписала, как попался на взятке "слуга народа" Трубицын и чем он известен.