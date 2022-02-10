В четверг, 10 февраля, Офис генпрокурора планирует вручить подозрение депутату Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну, которого подозревают в получении взятки в 1,26 млн грн. В настоящее время он задержан.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в ходе пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Трубицын находится в изоляторе временного содержания (ИВС), вместе с тем, сообщения о подозрении некоторые фигуранты этого дела получили.

"Инкриминируется получение неправомерной выгоды…. Шесть человек, среди них - депутат Киевского горсовета, глава постоянной комиссии по вопросам благоустройства… также это руководители коммунальных предприятий, деятельность которых связана с размещением МАФов", - сказал директор НАБУ.

В свою очередь и.о. руководителя САП Максим Грищук добавил, что Трубицын был задержан вчера около 17:00 часов. В настоящее время, он находится в изоляторе временного содержания. К нему направляются правоохранители, чтобы проводить следственные действия и вручить уведомление о подозрении.

После вручения подозрения суд будет избирать меру пресечения.

Напомним, о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на взятке Владислава Трубицына, сообщалось 9 февраля.

После этого в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко.

Вместе с тем, мы сообщали, что это не первый коррупционный скандал в "Слуге народа". Недавно НАБУ задержало при получении взятки народного депутата от этой партии Сергея Кузьминых.