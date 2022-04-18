Начальник управления процессуального руководства Андрей Довгань назначен исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вместо главы САП Максима Грищука, который пошел служить в территориальную оборону.

Об этом со ссылкой на Офис генпрокурора сообщают "Украинские новости", в понедельник, 18 апреля.

"На данный момент Довгань исполняющий обязанности", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 16 апреля истек срок полномочий Артема Сытника на посту директора Национального Антикоррупционного Бюро Украины. После этого в НАБУ заявили, что их временным главой будет бывший заместитель Сытника - Гизо Углава.

Также писали, что вслед за НАБУ САП перебралась во Львов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.

</