После отставки Артема Сытника с поста директора НАБУ обязанности главы антикоррупционного бюро будет выполнять его первый заместитель Гизо Углава.

Об этом УП сообщили в самом НАБУ, подтвердив информацию про отставку.

"Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает 7-летний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". С тех пор обязанности главы НАБУ, до избрания нового директора, будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава", - ответили в Бюро.

Артем Сытник был назначен на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины 16 апреля 2015 года на 7 лет, то есть его полномочия истекают в апреле текущего года. В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ, согласно которому право назначать главу этого ведомства уходит Кабинету министров Украины. Также мы подробно рассказывали, что Минюст вписал в новый законопроект о НАБУ.

Напомним, что согласному закону, подписанному Владимиром Зеленским в ноябре 2021, право назначать главу НАБУ ушло к Кабмину.

При этом ОАСК просили выяснить, является ли глава НАБУ Сытник агентом спецслужб США.