Соединенные Штаты сообщили Организации Объединенных Наций, что у них есть "достоверная информация", свидетельствующая о том, что Москва составляет списки украинцев, "которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации".

Об этом пишет The Washington Post.

В их числе, как утверждается в публикации - "активисты по борьбе с коррупцией" и представители ЛГБТ+.

"В письме утверждается, что планы Москвы после вторжения будут включать пытки, насильственные исчезновения и "повсеместные человеческие страдания", - сообщает издание.

Также The Washington Post приводит цитату из письма, написанного Батшебой Крокер, послом США в ООН:

"Я хотела бы обратить ваше внимание на тревожную информацию, недавно полученную Соединенными Штатами, которая указывает на то, что планируются нарушения прав человека и злоупотребление ими после дальнейшего вторжения. Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, несправедливые задержания и применение пыток, скорее всего, будут направлены против тех, кто выступает против действий России".

Крокер говорит, что целями российских военных будут российские и белорусские диссиденты, журналисты и активисты по борьбе с коррупцией, а также "уязвимые группы населения, такие как религиозные и этнические меньшинства и представители ЛГБТ+".

"В частности, у нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые будут убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - говорится в письме.

The Washington Post сообщает, что письмо было передано в воскресенье вечером в Управление ООН по правам человека в Швейцарии.

Стоит отметить, что Россия отрицает планы по вторжению в Украину.

Что касается информации о "списках украинцев, которые должны быть убиты в случае вторжения", то пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их фейком.

Напомним, ежемесячные финансовые потери Украины от нагнетания о "вторжении России", по данным Офиса президента, составляют до $5 млрд.

С чем связана риторика о скором "российском вторжении" в Украину разобралась Олеся Медведева в своем блоге: