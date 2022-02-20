Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Российской Федерации по гарантиям безопасности противоречит основным принципам Соединенных Штатов. И если Москва продолжит требования, Вашингтону будет не о чем договариваться.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

По его словам, США могли бы пойти на шаги, направленные на укрепление коллективной безопасности. Если бы речь шла об укреплении доверия, снижении риска или участии в контроле над вооружением.

"Если Кремль продолжит настаивать на своих требованиях и захочет отправить НАТО на позиции 1997 года, то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться", - сказал он.

В то же время Блинкен уточнил, что Россия должна показать Западу желание идти на диалог и объяснить, к чему они идут на международной арене. В противном случае "тут не с чем работать".

Отметим, 17 февраля РФ дала письменный ответ США по реакции на предложения безопасности.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка "вполне уверена" в своей информации о планах Российской Федерации по "вторжению" в Украину. По его словам, ситуация вокруг нашей "складывается по изложенному США сценарию".

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно".