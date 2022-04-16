Сегодня, 16 апреля, истек срок полномочий Артема Сытника на посту директора Национального Антикоррупционного Бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"16 апреля 2022 года завершилась каденция Артема Сытника на должности директора НАБУ", - сообщили в бюро.

Так, сегодня истекает 7-летний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Проработал Сытник в НАБУ 2557 дней.

За время работы Сытника НАБУ привлекло к уголовной ответственности 1082 человека. 368 обвинительных актов в отношении 694 человек направлены в суд. 73 приговора суда в отношении 89 человек вступили в законную силу, из них 18 приговоров в отношении 22 человек с реальным заключением.

Мы рассказывали, что обязанности главы НАБУ до избрания нового директора будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Также мы рассказывали, что советник главы МВД Вадим Денисенко заявлял, что директор и главный детектив НАБУ под охраной своего спецназа скрывались во Львове и меняли конспиративное жилье пару раз в неделю после начала полномасштабных военных действий в Украине.