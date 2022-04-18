В Национальном антикоррупционном бюро официально объявили, что обязанности главы НАБУ после отставки Артема Сытника исполняет его бывший зам Гизо Углава.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Углава будет исполнять обязанности до избрания на конкурсе нового директора НАБУ.

Углава Гизо Тристанович родился 18 ноября 1975 г. в Грузии. С 2015 года - гражданин Украины. С 1998 года работал в прокуратуре Грузии, был заместителем Главного прокурора Грузии.

Артем Сытник был назначен на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины 16 апреля 2015 года на 7 лет, то есть его полномочия истекают в апреле текущего года. В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ, согласно которому право назначать главу этого ведомства уходит Кабинету министров Украины. Также мы подробно рассказывали, что Минюст вписал в новый законопроект о НАБУ.

Напомним, что согласному закону, подписанному Владимиром Зеленским в ноябре 2021, право назначать главу НАБУ ушло к Кабмину.

При этом ОАСК просили выяснить, является ли глава НАБУ Сытник агентом спецслужб США.