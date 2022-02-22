Защита Николая Чауса утверждает, что НАБУ и САП подделали документы по делу о взятке экс-судьи.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Чауса Юрий Денисенко.

"Защитой установлен факт подделки процессуальных документов на стадии досудебного расследования детективом НАБУ и прокурором САП. Коллегия судей не реагирует, фактически покрывает совершенное преступление! Такие выводы мы сделали на основании проведенных экспертиз, которыми установлено, что подпись детектива Владимира Васильчука выполнена разными лицами. Также и подписи прокурора Назара Холодницкого выполнены разными лицами", - сообщил Денисенко "Стране".

Вчера, 21 февраля, состоялось очередное заседание суда по делу Чауса. Однако коллегия судей ВАКС отказала защите в дополнительной независимой экспертизе, чтобы эксперты ещё раз по решению суда могли установить факт подделки подписей.

На данном этапе суд исследует доказательства в деле Чауса. Следующее заседание суда назначено на 1 марта 2022 года, на 16:30.

Напомним, 1 февраля суд назначил Чаусу залог в размере 717 900 гривен. Бывший судья внес необходимую сумму и вышел из-под домашнего ареста, под которым он находился с августа прошлого года, когда объявился в Украине после похищения в Молдове.

Еще в августе прошлого года Николай Чаус, во время заседания по избранию ему меры пресечения рассказал, что его похитили и хотели убить, а выжил он благодаря тому, что ему удалось сбежать и добровольно явиться в СБУ.

Также мы писали, что ранее в интервью для нардепа "Евросолидарности" Арьева Николай Чаус детально рассказал, как его похищали из Молдовы.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, почему бывший судья Чаус вышел на свободу и даст ли он показания на Зеленского.