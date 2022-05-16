Президент Украины Владимир Зеленский обратился к 227-му батальону и 127-й бригаде теробороны, бойцы которой накануне вышли к границе Харьковской области

"Очень благодарен вам от каждой семьи. Желаю вам здоровья, вы молодцы", - заявил Зеленский в видеообращении.

Как сообщалось, украинские военные показали видео, как они выходят к границе с Россией в Харьковской области. Судя по всему, выход зафиксирован к северу от Харькова. К границе вышел 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны.

Напомним, в американском Институте изучения войны заявили, что Россия отступает под Харьковом, но будет удерживать Волчанск, где ее войскам поможет местность.

Также мы писали, что в России обвинили Украину в обстреле поселка на границе с Харьковской областью.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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