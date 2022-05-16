В Киеве снова заработала станция метро "Кловская". Интервал между поездами в час пик сокращен до 5-7 минут
В понедельник, 16 мая, в Киеве открыли станцию метро "Кловская". С сегодняшнего дня интервал между поездами в час пик сократят до 5-7 минут, в другое время он будет составлять, как и прежде, 10-15 минут.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале.
В КГГА напомнили также, что на время воздушной тревоги в Киеве будут останавливать поезда метро.
Отметим, что с сегодняшнего дня в столице снова нужно платить за проезд.
Ранее сообщалось, что в Киеве возобновила работу красная ветка метро.
Также мы писали, что в ближайшие две недели в Харькове планируют запустить метро, а сегодня в городе возобновил работу общественный транспорт.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.
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