В понедельник, 16 мая, в Харькове после длительного перерыва снова заработал общественный транспорт. Автобусы будут курсировать по 24 маршрутам.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета на своей странице в Facebook.

Список маршрутов:

№11. Григоровское шоссе (Григорьевский бор) - Салтовское шоссе (медкомплекс);

№ 16е. Автостанция "Индустриальная" - ул. Зубарева;

№ 20е. Майдан Конституции №11- пер. Балакирева;

№28е. Ул. Света - м-н Конституции;

№33е. М-н Конституции - ул. Астрономическая (военный городок);

№40э. Ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок") - ул. Беркоса, 7 (Завод керамических труб);

№68э. Ул. Молочная - в/ч "Ликво";

№75э. Просп. Дзюбы - Ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок");

№78е. М-н Конституции - ул. Победы;

№102э. Ст. "Основа" - просп. Александровский (рынок ХТЗ);

№107э. Ст. "Основа" - ул. Владислава Зубенко;

№119. Аэропорт - ул. Победы;

№ 147е. Бульвар Грицевца - ул. Университетская (круг троллейбуса);

№204э. Ул. Света - автостанция "Индустриальная";

№209э. Ул. Бугрименко (сел. Ледное) - ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок");

№221э. Просп. Победы - Центральный рынок;

№232э. Ул. Молочная (Конный рынок) - просп. Дзюбы;

№249е. Ул. Амосова (медкомплекс) - м-на Конституции;

№258е. Ул. Золочевская - ул. Москалевская (сел. Новоселовка);

№260е. Ст. "Основа" - ДК ХЭМЗ;

№263е. Просп. Юбилейный (602 м/с) - ул. Клочковская;

№270э. Просп. Славы (Залютино) - ст. м. "Госпром";

№272е. Ул. Светлая (533 м/р) - м-н Конституции;

№304э. Ст. Рогань - м-н Сергеевский;

С общей схемой движения общественного транспорта в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

Также жители города показали видео, как первые автобусы едут по Харькову после длительного перерыва.

Напомним, общественный транспорт в Харькове перестал работать 27 февраля. Таким образом, 2,5 месяца троллейбусы, трамваи и автобусы в городе не ездили.

Мы также рассказывали, что в ближайшие две недели в Харькове планируют запустить метро.

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