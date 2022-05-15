В ближайшие две недели в Харькове планируют запустить метро. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов в интервью ICTV.

"Мы говорили с руководством метрополитена... Вначале был такой вывод, вы знаете, что при сильных бомбежках у нас был посечен метромост. Сегодня нам дают заключение, что метромост пока в нормальном состоянии и через него можно пропускать составы метрополитена. Поэтому, я думаю, неделя, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену!"

Людей, которые пока живут в метро, мэрия планирует переселять:

"Буквально с понедельника начнем переселять людей... в общежития, предоставлять им все необходимые условия: продукты питания, кормление, медикаменты, постельные принадлежности. Детки будут ходить в школу - к ним будут ходить учителя. Те, которые маленькие, с ними будут заниматься воспитатели детских садов, создадим нормальные, человеческие условия для жизни. Людей мы будем переселять, чтобы в ближайшее время начать запускать метрополитен. Для нас это важно", - говорит Терехов.

Мы писали, что с понедельника, 16 мая, возобновляет свою работу наземный общественный транспорт. Запустят 4 трамвайных маршрута и 8 троллейбусных. Время работы устанавливается с 7 утра до 7 вечера.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве с понедельника возобновляют электронную оплату за проезд в транспорте.