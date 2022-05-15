Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области по состоянию к 15 мая. Он сообщил, что в Харькове уже несколько дней относительная тишина, но угроза обстрелов остается.

"Враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области. За прошедшие сутки снова пострадал Чугуевский район - два человека получили ранения, среди них 15-летний ребенок. В результате обстрелов Первомайского также двое пострадавших", - сообщил Синегубов.

Он добавил, что люди постепенно возвращаются в Харьков. Только поездами "Укрзализныци" ежедневно приезжают около 2000 человек. И эта цифра каждый день увеличивается.

При этом оккупанты постоянно пытаются атаковать освобожденные населенные пункты. Особенно прицельно бьют по гражданскому автотранспорту - по людям, пытающимся либо уехать, либо вернуться, рассказал чиновник.

"Горячей точкой остается Изюмское направление. У Барвенкового враг постоянно пытается прорвать позиции наших вооруженных сил, однако успехов не имеет и снова понес большие потери среди своей живой силы и техники. В частности, наши военные сбили самолет на временно оккупированной территории Харьковщины", - пишет Синегубов.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

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