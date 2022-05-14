С понедельника, 16 мая, в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

"Мы должны восстанавливать полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был в эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это огромные средства", - написал Кличко.

Городской глава добавил, что оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

Ранее мы писали, что если топливо подорожает до 60-70 гривен за литр ближе к июню, то столичные маршрутчики поднимут стоимость проезда до 15 гривен.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко, который ранее говорил, что киевлянам можно будет понемногу возвращаться после 9 мая, заявил о том, что власти не могут гарантировать, что город будет безопасным, что ракеты противника не ударят по любому дому. Но и запретить киевлянам возвращаться в город городские чиновники тоже не могут.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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