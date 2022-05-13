В Киеве и Киевской области продолжается дефицит бензина. Большинство заправочных станций закрыты. А на тех, которые работают, доступны только дизель и газ.

В километровых очередях автомобилисты стоят по несколько часов.

95-й бензин был доступен только на двух сетевых заправках. Одна из них – WOG в Киевской области. Там его можно купить по 37,69 грн. Вторая – заправка сети АNP. Там такой бензин на 5 копеек дороже.

Сеть БРСМ предлагает водителям купить талоны на бензин заранее. 95-й продают по 42,99 грн. Правда, когда завезут горючее, неизвестно.

А вот за дизель нужно будет заплатить 54,99 грн. Купить топливо можно только через приложение - то есть необходимо пройти регистрацию. Кстати, сейчас она происходит с задержкой в несколько часов.

Также удалось найти несколько подпольных заправок, на которых продают и 95-й бензин, и дизель. Но цены там стартуют от 60 гривен за литр.

Ранее "Страна" сообщала, что если топливо подорожает до 70 гривен за литр, то в Киеве стоимость проезда в маршрутках поднимется до 15 гривен.

Мы также рассказывали, что в США цена на бензин в США второй день подряд бьет исторический рекорд. В среднем по стране 13 мая она достигла 4,43 доллара за галлон (3,785 литра).