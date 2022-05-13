Цена на бензин в США обновила исторический максимум. В среднем по стране она достигла 4,43 доллара за галлон (3,785 литра).

Об этом свидетельствуют данные аналитиков.

Актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,432 доллара. Это на 15 центов больше, чем неделю назад.

В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон просят в среднем 5,87 доллара. При этом на некоторых заправках в соседнем со столичным округом Колумбия штате Мэриленд за топливо с высоким октановым числом просят уже 6 долларов.

Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.

12 мая "Страна" писала, что цена на бензин в США в среднем по стране достигла рекордных $4,404 за галлон и это было на 3 цента выше, чем накануне.

Также мы приводили заявление главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко о том, что если топливо в Украине подорожает до 60-70 гривен за литр ближе к июню, то столичные маршруточники поднимут стоимость проезда до 15 гривен.