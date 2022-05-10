Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее говорил, что киевлянам можно будет понемногу возвращаться после 9 мая, заявил о том, что власти не могут гарантировать, что город будет безопасным, что ракеты противника не ударят по любому дому. Но и запретить киевлянам возвращаться в город городские чиновники тоже не могут.

Об этом Кличко сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, можно ли возвращаться в столицу.

Кличко предупредил, что в городе все еще много блокпостов, и перемещение по городу ограничено. Не в полной мере работает общественный транспорт, закрыты выезды со стороны Минского массива и Оболони в сторону Пущи-Водицы.

По информации мэра, сейчас в Киеве 2,5 млн жителей, в то время как до войны было 3,5 млн.

Напомним, мэр Киева сообщил, что после российских обстрелов в столице разрушено 200 жилых домов и 46 школ.

Ранее Кличко намекнул на скорое появление в Киеве современных систем ПВО.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.