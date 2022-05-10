Украинская журналистка Оксана Гайдар погибла во время обстрела села Шевченково Киевской области 11 или 12 марта, однако о ее смерти стало известно только сейчас. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Томиленко вспоминает, что Гайдар была известна своими публикациями на историческую тематику и сообщениями в Твиттере под псевдонимом Руда Пани. Она жила в Москве вместе с мужем, но после начала войны вернулась в Украину, чтобы быть рядом с мамой.

В одном из своих последних постов (от 11 марта) она написала: "Со вчерашнего дня нет света, чуть зиждется интернет. Русня никому не даёт выехать - стреляет по автомобилям и даже велосипедам насмерть. Можно только тихо сидеть по домам. Гуманитарная катастрофа - вопрос максимум месяца. Твиттер я удаляю, надеюсь, что еще увидимся. Всё будет Украина!"

"Она оставалась сознательной и смелой украинкой в ​​логове агрессора. На нее давили, ее и мужа в свое время запугивали, как Оксана мне рассказывала", - говорит в комментарии НСЖУ украинская журналистка, собкор "Украинского тижня" в Париже Алла Лазарева, знакомая с погибшей почти 40 лет и поддерживавшая с ней связь.

"Мы переписывались все это время, связи не потеряли... Я ей в последний раз написала 7 марта – сообщение не прочитано, теперь я знаю, почему. Деревня была под оккупантами".

Оксана Гайдар родилась и росла в Киеве, в семье журналиста: ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

"Мы с Оксаной были однокурсницами, после окончания университета она некоторое время работала в Укринформе, но впоследствии нашла свою тему и уже от нее не уклонялась, – вспоминает первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ. – Друзья говорят об Оксане как об очень патриотическом, упорном и прямолинейном человеке. Ее язвительные сообщения и публикации читали и распространяли тысячи людей. По роковому совпадению, "русский мир" догнал ее здесь, в Украине, в доме ее мамы. Это болезненная и непоправимая потеря для всех нас, кто знал и читал Руду Госпожу".

Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны Гайдар.

Как писала "Страна", в конце апреля в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Россияне крылатой ракетой разрушили квартиры на первом и вторых этажах 25-этажного жилого дома в Киеве. Пострадали 10 человек, четыре из них попали в больницу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.