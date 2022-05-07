Одесскому журналисту Юрию Ткачеву снова продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь до 5 июня.

Об этом сообщила "Стране" жена Ткачева Оксана.

Журналист с 19 марта находится в СИЗО, когда был задержан в Одессе. Его супруга тогда рассказала нашему изданию, что утром к ним домой пришла с обыском СБУ. После чего Юрий сразу был задержан.

Ткачева подозревают в незаконном обращении с боеприпасами. Во время обыска СБУ 19 марта у него дома в корзине для белья были найдены взрывчатые вещества. Семья Ткачева заявляет, что взрывчатку подбросили при обыске.

Его арестовали с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.